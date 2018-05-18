Шахтар хоче повернути захисника із оренди в Анжи

Олег Данченко

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека, який продовжив контракт з донецьким клубом, розраховує на 23-річного захисника Олега Данченка і зацікавлений в його поверненні з Анжи.

У новому сезоні Шахтар не буде віддавати Данченка в оренду, а збирається планомірно підводити футболіста до основного складу. Захиснику дадуть шанс проявити себе в першій команді, так що його майбутнє залежить від нього.

У поточному сезоні Данченко зіграв за Анжи в 28 матчах, забив три м'ячі і зробив стільки ж гольових передач, пише matchday.ua.

Раніше була інформація, що Данченко врятував російський Анжи від поразки на останній хвилині матчу.