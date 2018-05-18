Лідер Динамо увійшов до списку найкращих молодих гравців Ліги Європи

Віктор Циганков

УЄФА назвав найкращих молодих гравців Ліги Європи за підсумками сезону-2017/18.

У список увійшов 20-річний півзахисник Динамо Віктор Циганков, а також 11 футболістів, які, на думку експертів офіційного сайту УЄФА, краще за інших молодих гравців виступили в турнірі.

Також кращими молодими гравцями визнано: Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан", воротар, 19 років), Адемолу Лукман ("Евертон", нападник, 20 років), Уссем Ауар ("Ліон", півзахисник, 19 років), Патрік Кутроне ("Мілан", нападник, 20 років), Ешлі Мейтленд-Найлс ("Арсенал", півзахисник, 20 років), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг", захисник, 19 років), Амаду Айдара ("Ред Булл Зальцбург", півзахисник, 20 років), Мікель Ойарсабаль ("Реал Сосьєдад", півзахисник, 21 рік), Тонга Ндомбеле ("Ліон", півзахисник, 21 рік), Родрі Ернандес ("Вільяреал", півзахисник, 21 рік), Алєксандр Головін (ЦСКА, півзахисник, 21 рік).

Раніше повідомлялося, що Циганков зацікавив італійський топ-клуб.

Також була інформація, що .