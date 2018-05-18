Збірна Бельгії продовжила контракт з головним тренером

Роберто Мартінес

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес продовжить роботу в національній команді.

Він продовжив контракт на 2 роки, до літа 2020 року. При цьому без значного підвищення зарплати.

Нагадаємо, що Мартінес очолив збірну Бельгії після Євро-2016.