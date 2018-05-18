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76 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 12:40
Збірна Бельгії продовжила контракт з головним тренером
|Роберто Мартінес
Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес продовжить роботу в національній команді.
Він продовжив контракт на 2 роки, до літа 2020 року. При цьому без значного підвищення зарплати.
✒ R. Martínez will renew his contract today ! #2moreyears #REDTOGETHER 🇧🇪 🔜 #WorldCup pic.twitter.com/E183GxscQv— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 18 травня 2018 р.
Нагадаємо, що Мартінес очолив збірну Бельгії після Євро-2016.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій