Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
191 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 13:21
Буффон передумав завершувати кар'єру?
|Джанлуїджі Буффон
Джанлуїджі Буффон підтвердив, що завершує кар'єру в Ювентусі і збірній Італії.
Про цьому, він зазначив, що не виключає продовження ігрової кар'єри.
"Приблизно два тижні тому я був впевнений, що припиню грати, але зараз з'явилися деякі пропозиції продовжити грати, а також пропозиції поза полем - і Андреа (Аньєллі - президент Ювентуса - прим. Ред.) зробив мені кращу пропозицію на випадок, якщо я припиню грати", - сказав він.
"Я думаю, після суботи, коли я буду спокійний, я прийму фінальне рішення, яке буде відповідати тому, що відбувається всередині мене", - цитує Буффона Футбол 1.
Раніше повідомлялося, що Буффону пропонують пограти в Аргентині.
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