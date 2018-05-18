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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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18.05.2018  13:21

Буффон передумав завершувати кар'єру?

Джанлуїджі Буффон

Джанлуїджі Буффон підтвердив, що завершує кар'єру в Ювентусі і збірній Італії.

Про цьому, він зазначив, що не виключає продовження ігрової кар'єри.

"Приблизно два тижні тому я був впевнений, що припиню грати, але зараз з'явилися деякі пропозиції продовжити грати, а також пропозиції поза полем - і Андреа (Аньєллі - президент Ювентуса - прим. Ред.) зробив мені кращу пропозицію на випадок, якщо я припиню грати", - сказав він.

"Я думаю, після суботи, коли я буду спокійний, я прийму фінальне рішення, яке буде відповідати тому, що відбувається всередині мене", - цитує Буффона Футбол 1.

Раніше повідомлялося, що Буффону пропонують пограти в Аргентині.





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