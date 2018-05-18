Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
624 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 13:40
Легендарний динамівець виставить свій Золотий м'яч на фестивалі в Києві
|Ігор Бєланов (ліворуч) із Золотим м'ячем 1986 року
Екс-футболіст київського Динамо Ігор Бєланов уперше виставить свій Золотий м'яч у Києві.
Нагорода, яку Бєланов отримав у 1986 році, буде представлена Kyiv Beer Festival vol. 2 19-20 травня в Києві на Арт-заводі Платформа.
З Золотим м'ячем можна буде сфотографуватися з 11.00 по 18.00 в фотозоні від Фаворит Спорт, пише Трибуна.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2017/2018 відбудеться 26 травня на НСК Олімпійський в Києві.
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