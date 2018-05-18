Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
624 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
18.05.2018  13:40

Легендарний динамівець виставить свій Золотий м'яч на фестивалі в Києві

Ігор Бєланов (ліворуч) із Золотим м'ячем 1986 року

Екс-футболіст київського Динамо Ігор Бєланов уперше виставить свій Золотий м'яч у Києві.

Нагорода, яку Бєланов отримав у 1986 році, буде представлена Kyiv Beer Festival vol. 2 19-20 травня в Києві на Арт-заводі Платформа.

З Золотим м'ячем можна буде сфотографуватися з 11.00 по 18.00 в фотозоні від Фаворит Спорт, пише Трибуна.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2017/2018 відбудеться 26 травня на НСК Олімпійський в Києві.





Читай також
Бєланов відкрив власну футбольну лігу в Україні
Бєланов: "Золотий м'яч" не продамо ні за які гроші
France Football "відібрав" "Золотий м'яч" у Бєланова
Бєланов: У збірної України на Євро хороші перспективи
Бєланов на охоті потрапив у серойзне ДТП
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
14:58
Теніс. Світоліна перемогла Кербер і вийшла в півфінал у Римі. ВІДЕО
14:36
Футбол. Ярмоленко на розхват: юні німецькі вболівальники вишикувалися в чергу за автографом до зірки збірної України. ФОТО
14:19
Футбол. Фанати Реала відмовляються від поїздки на фінал ЛЧ до Києва
13:59
Теніс. Світоліна виграла перший сет у Кербер на Internazionali BNL d’Italia. ВІДЕО
13:40
Футбол. Легендарний динамівець виставить свій Золотий м'яч на фестивалі в Києві
13:21
Футбол. Буффон передумав завершувати кар'єру?
12:54
Теніс. Світоліна - Кербер: відео онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу турніру в Римі
12:40
Футбол. Збірна Бельгії продовжила контракт з головним тренером
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!