Легендарний динамівець виставить свій Золотий м'яч на фестивалі в Києві

Ігор Бєланов (ліворуч) із Золотим м'ячем 1986 року

Екс-футболіст київського Динамо Ігор Бєланов уперше виставить свій Золотий м'яч у Києві.

Нагорода, яку Бєланов отримав у 1986 році, буде представлена Kyiv Beer Festival vol. 2 19-20 травня в Києві на Арт-заводі Платформа.

З Золотим м'ячем можна буде сфотографуватися з 11.00 по 18.00 в фотозоні від Фаворит Спорт, пише Трибуна.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2017/2018 відбудеться 26 травня на НСК Олімпійський в Києві.