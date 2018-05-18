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1371 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 14:19
Фанати Реала відмовляються від поїздки на фінал ЛЧ до Києва
|Фанати Реала
Фанати Реала відмовляються від квитків на фінал ЛЧ, який пройде в Києві.
Про це повідомляє Marca.
Хто мав право на покупку квитків за квотою, виділеної клубу, відмовляється від покупки або повертає квитки в каси клубу. Це пов'язано з тим, що до Києва складно і довго добиратися, а також через високі ціни на проживання в столиці України в дні фіналу.
Реал активував продаж квитків по резервних списках, щоб продати всі 17 тисяч, які були виділені клубу від УЄФА.
Більш того, самі гравці вершкових відмовляються від квитків, які виділяє клуб для їх близьких, пише Трибуна.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2017/2018 відбудеться 26 травня на НСК Олімпійський в Києві.
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