Ярмоленко на розхват: юні німецькі вболівальники вишикувалися в чергу за автографом до зірки збірної України. ФОТО

Андрій Ярмоленко

Хавбек Боруссії Д і збірної України Андрій Ярмоленко користується величезною популярністю серед юних німецьких уболівальників.

Після товариського матчу з аматорським клубом, юні вболівальники вишикувалися в чергу, щоб зробити селфі з українським футболістом.

Андрій із задоволенням приділив увагу всім бажаючим.

Нагадаємо, що Ярмоленко забив у другій грі поспіль за Боруссію в благодійному турнірі.

Також повідомлялося, що Ярмоленко приїде з запізненням до табору збірної України.