Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
80 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 14:36
Ярмоленко на розхват: юні німецькі вболівальники вишикувалися в чергу за автографом до зірки збірної України. ФОТО
|Андрій Ярмоленко
Хавбек Боруссії Д і збірної України Андрій Ярмоленко користується величезною популярністю серед юних німецьких уболівальників.
Після товариського матчу з аматорським клубом, юні вболівальники вишикувалися в чергу, щоб зробити селфі з українським футболістом.
Андрій із задоволенням приділив увагу всім бажаючим.
Нагадаємо, що Ярмоленко забив у другій грі поспіль за Боруссію в благодійному турнірі.
Також повідомлялося, що Ярмоленко приїде з запізненням до табору збірної України.
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