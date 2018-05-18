Китайці пропонували Фонсеці зарплатню в 10 млн - журналіст
|Паулу Фонсека
Клуб з Китаю пропонував Паулу Фонсеці контракт на 10 млн.
Про це повідомив відомий журналіст Ігор Бурбас в своєму twitter.
"Від союзу Шахтаря і Фонсеки у виграші обидві сторони. Клуб має видовищну гру, результати і титули. Коуч знайшов місце, де може розвиватися і досягати визнання", - запевнив журналіст.
"Паулу – людина з правильними цінностями. Інакше ще взимку спокусився б 10-ма млн контракту, які давали в Китаї", – написав Бурбас.
Від союзу Шахтаря і Фонсеки у виграші обидві сторони. Клуб має видовищну гру, результати і титули. Коуч знайшов місце, де може розвиватися і досягати визнання. Паулу - людина з правильними цінностями. Інакше ще взимку спокусився б 10-ма млн. контракту, які давали в Китаї.— Igor Burbas (@iburbas) 18 травня 2018 р.
Нагадаємо, Паулу Фонсека продовжив контракт з Шахтарем до 2020 року.
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