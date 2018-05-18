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18.05.2018  16:20

Шевченко та Воронін зіграють в благодійному матчі Легенди футболу в Києві. ВІДЕО

Андрій Шевченко та Андрій Воронін

Зірки українського футболу Андрій Шевченко та Андрій Воронін спеціально прилетять до Києва на благодійний матч Легенди футболу.

Щоб взяти участь в благодійному матчі Легенди футболу, Андрій Воронін прилетить з Німеччини, де зараз живе.

А Андрій Шевченко вирветься на один день з Італії. В даний момент він готується до участі в прощальному матчі легенди італійського футболу - Андреа Пірло. Цей матч пройде в Мілані 21 травня.

Але Андрій Шевченко обіцяв знайти час, щоб прилетіти в Україну на гру з уболівальниками, після якої він відразу ж відправиться назад в Італію.

Матч Легенди футболу пройде 20 травня о 16:00 на стадіоні Місто спорту в Гідропарку з ініціативи відомого футболіста Владислава Ващука і за підтримки телеканалу Інтер відбудеться благодійний матч Легенди футболу.

У ньому візьмуть участь знамениті футболісти, популярні телеведучі і звичайні вболівальники - учасники благодійного аукціону Інтер - дітям.

Вперше на одному полі зійдуться найвідоміші гравці в історії українського футболу, відомі телеведучі і звичайні телеглядачі.

Крім Андрія Шевченка і Андрія Вороніна в матчі вже підтвердили свою участь Сергій Ребров, Даріо Срна, Сергій Нагорняк, В'ячеслав Шевчук, Віталій Рева, Володимир Єзерський.

Також на поле вийдуть ведучі телеканалу Інтер - Андрій Данилевич і Роман Кадемін - і учасники благодійного онлайн-аукціону Інтер - дітям.

Тренерами команд виступлять два видатних наставника - Анатолій Дем'яненко і Володимир Безсонов, а капітанами - Владислав Ващук і Андрій Данилевич.

Нагадаємо, що на товариські матчі проти Марокко та Албанії Андрій Шевченко викликав 25 футболістів.





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