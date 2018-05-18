Молодіжна команда Шахтаря виграла чемпіонат України U-21. ВІДЕО
|Динамо U-21 - Шахтар U-21 / Динамо Київ
Шахтар U-21, зігравши внічию (2:2) з однолітками Динамо став чемпіоном України 2017/2018.
Молоді динамівці до 31-ї хвилини зусиллями Богдана Лєднєва вели в рахунку 2:0, але на 45-й хвилині гірник Арабідзе з пенальті скоротив рахунок, а на 65-й хвилині Сагуткін встановив підсумковий рахунок.
Зазначимо, що динамівці грали в меншості з 40-ї хвилини. За другу жовту картку було вилучено півзахисника Георгія Цитаїшвілі.
Нічия дозволила гірникам зберегти двохочкову різницю та стати чемпіонами першості, Динамо фінішувало на другому місці.
Чемпіонат України U-21
32-й тур
18 травня
Динамо – Шахтар – 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 5 Лєднєв, 2:0 - 31 Лєднєв, 2:1 - 45+1, пенальті Арабідзе, 2:2 - 65 Сагуткін
Нагадаємо, що матч 32-го туру УПЛ Динамо - Шахтар відбудеться 19 травня в Києві на стадіоні Динамо ім. Лобановського о 19:30.
Раніше повідомлялося, що лідери Шахтаря вже знаходяться у відпустці в Бразилії.
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