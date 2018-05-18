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18.05.2018  16:59

ПСЖ пропонує Буффону роль капітана і 8 млн євро за сезон

Джалуїджі Буффон


Французький ПСЖ намагається підписати легенду Ювентуса Джалуїджі Буффона.

Якщо 40-річна легенда футболу погодиться перейти у французький клуб, парижани вручать йому капітанську пов'язку. Буффон буде заробляти 8 млн євро за сезон, пише soccer.ru.

Повідомлялося, що ПСЖ запропонував 40-річному воротареві дворічний контракт.

Раніше повідомлялося, що Буффон вирішив завершити кар'єру влітку 2018 року.





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