Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 16:59
ПСЖ пропонує Буффону роль капітана і 8 млн євро за сезон
|Джалуїджі Буффон
Французький ПСЖ намагається підписати легенду Ювентуса Джалуїджі Буффона.
Якщо 40-річна легенда футболу погодиться перейти у французький клуб, парижани вручать йому капітанську пов'язку. Буффон буде заробляти 8 млн євро за сезон, пише soccer.ru.
Повідомлялося, що ПСЖ запропонував 40-річному воротареві дворічний контракт.
Раніше повідомлялося, що Буффон вирішив завершити кар'єру влітку 2018 року.
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