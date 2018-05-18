Динамо – Шахтар: матч вперше транслюватиметься у Фейсбук

Проект FootballHub покаже найпринциповіший матч чемпіонату України Динамо – Шахтар у прямому ефірі в соціальній мережі Фейсбук.

Про це розповів Керівник проекту FootballHub Роман Бебех.

"Підписники FootballHub зможуть повністю відчути саме принципове українське футбольне протистояння. Адже ми почнемо вести трансляцію зі стадіону Динамо за годину до гри, о 18:30, і розповімо все найголовніше, що оточує матч", - сказав журналіст.

"Трансляція прямого ефіру футболу в соціальних мережах – це щось нове для українського ринку і нам цікаво дізнатись, яку аудиторію збере у Фейсбук топовий матч", – цитує Бебеха Футбол 24.

Нагадаємо, що Шахтар U-21 став чемпіоном України.