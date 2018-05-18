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18.05.2018  18:37

Свонсі залишився без головного тренера

Карлуш Карвальял / ФК Свонсі

Керівництво Суонсі прийняло рішення припинити співпрацю з Карлушем Карвальялом.

Про це повідомляє офіційний сайт Свонсі.

Португальський фахівець очолив лебедів в грудні 2017 року, змінивши на посту головного тренера Пола Клемента.

Карвальял зумів підняти команду із зони вильоту, але втримати команду на рятівних позиціях у нього не вийшло.

Валлійський клуб за підсумками сезону 2017/18 вилетів з англійської Прем'єр-ліги в Чемпіоншип, зайнявши лише 18-е місце в турнірній таблиці.





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