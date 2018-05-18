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38 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 18:37
Свонсі залишився без головного тренера
|Карлуш Карвальял / ФК Свонсі
Керівництво Суонсі прийняло рішення припинити співпрацю з Карлушем Карвальялом.
Про це повідомляє офіційний сайт Свонсі.
Португальський фахівець очолив лебедів в грудні 2017 року, змінивши на посту головного тренера Пола Клемента.
Карвальял зумів підняти команду із зони вильоту, але втримати команду на рятівних позиціях у нього не вийшло.
Валлійський клуб за підсумками сезону 2017/18 вилетів з англійської Прем'єр-ліги в Чемпіоншип, зайнявши лише 18-е місце в турнірній таблиці.
We can confirm that the club will not be extending Carlos Carvalhal’s contract.— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 18 травня 2018 р.
Everyone at the #Swans would like to thank Carlos for his efforts and wish him all the best for the future.
📰➡️ https://t.co/XfNOHX6wfB pic.twitter.com/gq3weAXKFL
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