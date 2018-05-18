Легендарний француз працюватиме експертом під час ЧС-2018

Арсен Венгер

Колишній головний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер попрацює експертом на чемпіонаті світу в Росії.

Про це повідомляє The Guardian.

Французький фахівець виступить експертом для BeIN Sports.

Венгер покинув гармашів після закінчення сезону 2017/18. 68-річний тренер керував Арсеналом на протязі 22 років.

В його останній сезон клуб зайняв шосте місце в чемпіонаті Англії.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував посаду в клубі Арсену Венгеру.