Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 18:59
Легендарний француз працюватиме експертом під час ЧС-2018
|Арсен Венгер
Колишній головний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер попрацює експертом на чемпіонаті світу в Росії.
Про це повідомляє The Guardian.
Французький фахівець виступить експертом для BeIN Sports.
Венгер покинув гармашів після закінчення сезону 2017/18. 68-річний тренер керував Арсеналом на протязі 22 років.
В його останній сезон клуб зайняв шосте місце в чемпіонаті Англії.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував посаду в клубі Арсену Венгеру.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій