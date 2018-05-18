Динамо отримало ще одну вагому причину, щоб втретє у сезоні перемогти Шахтар

Лідер нападу Шахтаря Факундо Феррейра не візьме участі у матчі 32-го туру УПЛ проти Динамо у Києві 19 травня.

Аргентинець вирушив додому, про що свідчить запис у розділі "Історії" на сторінці в Instagram його дружини Маріани Поццоло.

Вона виставила фото із валізами на стрічці транспортера для багажу в аеропорту.

Раніше повідомлялося, що проти Динамо не зіграють лідери гірників - Тайсон та Фред, які відправилися до розташування збірної Бразилії.

Також повідомлялося, що Феррейра може перейти у Бенфіку з Португалії.

Як відомо, Динамо здолало Шахтар на виїзді двічі у нинішньому сезоні. Також одна зустріч - у Києві - завершилася нульовою нічиєю.