Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
483 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 20:58
Динамо отримало ще одну вагому причину, щоб втретє у сезоні перемогти Шахтар
Лідер нападу Шахтаря Факундо Феррейра не візьме участі у матчі 32-го туру УПЛ проти Динамо у Києві 19 травня.
Аргентинець вирушив додому, про що свідчить запис у розділі "Історії" на сторінці в Instagram його дружини Маріани Поццоло.
Вона виставила фото із валізами на стрічці транспортера для багажу в аеропорту.
Раніше повідомлялося, що проти Динамо не зіграють лідери гірників - Тайсон та Фред, які відправилися до розташування збірної Бразилії.
Також повідомлялося, що Феррейра може перейти у Бенфіку з Португалії.
Як відомо, Динамо здолало Шахтар на виїзді двічі у нинішньому сезоні. Також одна зустріч - у Києві - завершилася нульовою нічиєю.
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