У Шахтарі розповіли, що змусило Фонсеку залишитися в Україні

Паулу Фонсека сам захотів продовжити контракт із донецьким Шахтарем та залишитися біля керма команди.

Про це заявив генеральний директор донеччан Сергій Палкін під час спілкування із журналістами на дитячому турнірі.

"Тут не було такого, що хтось когось намагався переконати. В даному випадку головним чинником було бажання самого Фонсекі. Якби він сам не захотів залишитися, то пішов би, багато клубів хотіли бачити його в своєму тренерському штабі", - пояснив ситуацію Палкін.

"Ми раді, що його і наші бажання збіглися, і ми співпрацюємо далі. Про інтерес інших клубів вже і говорити нічого, все вже відомо - Наполі, Вест Гем...Зараз Фонсека на хорошому рахунку в Європі, тому був і інтерес. Чи не шукали ми заміну? Давайте говорити про те, що вже відбулося, а не про те, що "було б". Головне, що ми вдарили по руках з Фонсекою", - цитує Палкін СпортАрена.

Нагадаємо, строк нового контракту - 2 роки.

Раніше повідомлялося, що Фонсека не проти бачити Даріо Срну у своєму тренерському штабі.