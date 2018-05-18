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18.05.2018  22:57

Тренер молодіжки Динамо про програне Шахтарю чемпіонство: У нас було все, крім везіння

 

Гравцям молодіжного складу Динамо забракло везіння, щоб вдруге поспіль випередити Шахтар у боротьбі за чемпіонство у першості УПЛ U-21

Про це після матчу між киянами та донеччанами 18 травня у на клубній динамівській базі говорив керманич команди Юрій Мороз. 

"Була справжня гра за чемпіонство. Гра була цікавою для глядачів. Прикро, що ми не втримали переможний рахунок і не забили третій гол. Є над чим працювати. Сьогодні був певний іспит, хороший іспит на психологічну стійкість. Хлопці старалися, хотіли виграти...Як то кажуть, рухаємося далі", - каже Мороз. 

"Хлопці навіть граючи вдесятьох старалися, хотіли, але трохи не вистачило везіння. У команди практично протягом цілого сезону були злети і падіння. В принципі, я задоволений їхнім ставленням до гри. Не було тільки успіху", - заявив тренер в інтерв'ю клубній прес-службі. 

Нагадаємо, що Динамо у грі з Шахтарем влаштовувала лише перемога. У першому таймі завдяки двом голам Богдана Лєднєва господарі повели у рахунку, проте гірникам вдалося скоротити відставання до перерви завдяки реалізованому пенальті (гравець Динамо зіграв у своєму штрафному майданчику рукою).

При цьому динамівці ще у першому таймі залишилися вдесятьох після вилучення за дві жовтих Георгія Цитаїшвілі. Тож у другій 45-хвилинці Шахтар зрівняв рахунок і здобив важливе очко, яке принесло йому чемпіонський титул.

Нагадаємо, у попередньому 31-му турі першості кияни поступилися Карпатам, а Шахтар - Олександрії.





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