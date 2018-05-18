Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 23:47
Українця з Шахтаря не буде у Серії А
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко залишиться у команді.
Італійський Емполі, який повернувся у Серію А і хоче підсилити захист, був зацікавлений у трансфері 22-річного українця, проте, судячи з усього, буде змушений відмовитися від переговорів.
"Так, у клуб прийшов лист від Емполі з питанням про Матвієнка. Але зараз наша позиція така, щоб Микола залишався в Шахтарі", - сказав Палкін під час спілкування зі ЗМІ на дитячому турнірі "Давай грай".
Раніше стало відомо, що Матвієнко отримав виклик від Шевченка у національну збірну.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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