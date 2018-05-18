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18.05.2018  23:47

Українця з Шахтаря не буде у Серії А

 

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко залишиться у команді.

Італійський Емполі, який повернувся у Серію А і хоче підсилити захист, був зацікавлений у трансфері 22-річного українця, проте, судячи з усього, буде змушений відмовитися від переговорів. 

"Так, у клуб прийшов лист від Емполі з питанням про Матвієнка. Але зараз наша позиція така, щоб Микола залишався в Шахтарі", - сказав Палкін під час спілкування зі ЗМІ на дитячому турнірі "Давай грай".

Раніше стало відомо, що Матвієнко отримав виклик від Шевченка у національну збірну.





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