Українця з Шахтаря не буде у Серії А

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко залишиться у команді.

Італійський Емполі, який повернувся у Серію А і хоче підсилити захист, був зацікавлений у трансфері 22-річного українця, проте, судячи з усього, буде змушений відмовитися від переговорів.

"Так, у клуб прийшов лист від Емполі з питанням про Матвієнка. Але зараз наша позиція така, щоб Микола залишався в Шахтарі", - сказав Палкін під час спілкування зі ЗМІ на дитячому турнірі "Давай грай".

Раніше стало відомо, що Матвієнко отримав виклик від Шевченка у національну збірну.