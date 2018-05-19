Лідер нападу Шахтаря все-таки зіграє проти Динамо
|Факундо Феррейра (праворуч)/ФК Шахтар
Нападник Шахтаря, найкращий бомбардир УПЛ-2017/18 Факундо Феррейра все-таки зіграє проти Динамо у рамках 32-го туру першості.
Так, аргентинець взяв участь у вчорашньому тренуванні команді напередодні вдень.
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Феррейра начебто залишив України, разом із своєю дружиною відправившись в Аргентину. Проте, як виявилося, аргентинець поки залишається у розташуванні гірників.
Цікаво, що у нинішньому сезоні Феррейра забивав у ворота Динамо, проте це трапилося у фінальному матчі Кубку України. У першості УПЛ аргентинець ще не відзначався голами із принциповим суперником, власне як і жодному з гірників не вдалося вразити ціль у трьох попередніх іграх з киянами.
Нагадаємо, на рахунку Феррейри 21 гол у 28 матчах УПЛ-2017/18.
Раніше повідомлялося, що проти Динамо не зіграють лідери гірників - Тайсон та Фред, які відправилися до розташування збірної Бразилії.
Також повідомлялося, що Феррейра може перейти у Бенфіку з Португалії.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій