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19.05.2018  09:09

Динамо цікавиться колумбійським нападником

Мігель Борха

Київське Динамо зацікавлене в послугах колумбійського форварда Палмейраса Мігеля Борха.

Про це повідомляє TorcidaQueCantaeVibr.

За інформацією джерела кияни уважно спостерігають за колумбійцем та вже встигли провести переговори з менеджером футболіста.

25-річний колумбієць Борха перебрався в Палмейрас в 2017 році з Атлетіко Насьональ.

З тих пір футболіст провів за бразильський клуб 65 матчів у всіх турнірах, забивши в них 24 м'ячі.

За свою кар'єру Борха пограв в колумбійських клубах Депортіво (Калі), Кукута Депортіво, Кортулуа, Ла Екідад, Санта-Фе і Атлетіко Насьональ, а також за італійський клуб Ліворно і аргентинський Олімпо.

За національну збірну Колумбії провів 5 матчів і забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня Динамо зіграє проти Шахтаря в 32-му турі УПЛ.

Також повідомлялося, що гру Динамо - Шахтар вперше трансюватимуть у facebook.





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