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19.05.2018  09:35

Екс-зірка Дніпра може продовжити кар'єру в Зеніті

Нікола Калинич

Колишній форвард Дніпра, а нині гравець Мілана Нікола Калинич може стати гравцем Зеніта.

Про це повідомляє Tuttosport.

Відомо також про інтерес до хорвата з боку Спартака та Локомотива.

У сезоні 2017/2018 екс-форвард Дніпра зіграв у 30 матчах Серії А, в яких забив 5 голів.

Мілан орендував гравця у Фіорентини влітку 2017 року з обов'язковим правом викупу.

Нагадаємо, Зеніт розірвав контракт з Роберто Манчіні, який вже очолив збірну Італії, і шукає нового наставника.

Серед кандидатів були Мауріціо Саррі та Сергій Сємак, пише Футбол 24.





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