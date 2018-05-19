Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
235 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 09:35
Екс-зірка Дніпра може продовжити кар'єру в Зеніті
|Нікола Калинич
Колишній форвард Дніпра, а нині гравець Мілана Нікола Калинич може стати гравцем Зеніта.
Про це повідомляє Tuttosport.
Відомо також про інтерес до хорвата з боку Спартака та Локомотива.
У сезоні 2017/2018 екс-форвард Дніпра зіграв у 30 матчах Серії А, в яких забив 5 голів.
Мілан орендував гравця у Фіорентини влітку 2017 року з обов'язковим правом викупу.
Нагадаємо, Зеніт розірвав контракт з Роберто Манчіні, який вже очолив збірну Італії, і шукає нового наставника.
Серед кандидатів були Мауріціо Саррі та Сергій Сємак, пише Футбол 24.
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