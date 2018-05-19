Екс-зірка Дніпра може продовжити кар'єру в Зеніті

Нікола Калинич

Колишній форвард Дніпра, а нині гравець Мілана Нікола Калинич може стати гравцем Зеніта.

Про це повідомляє Tuttosport.

Відомо також про інтерес до хорвата з боку Спартака та Локомотива.

У сезоні 2017/2018 екс-форвард Дніпра зіграв у 30 матчах Серії А, в яких забив 5 голів.

Мілан орендував гравця у Фіорентини влітку 2017 року з обов'язковим правом викупу.

Нагадаємо, Зеніт розірвав контракт з Роберто Манчіні, який вже очолив збірну Італії, і шукає нового наставника.

Серед кандидатів були Мауріціо Саррі та Сергій Сємак, пише Футбол 24.