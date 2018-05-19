Фонсека: Їдемо в Київ перемагати

Паулу Фонсека (праворуч)



Донецький Шахтар іде до Києва на гру 32-го туру УПЛ за перемогою.

Про це заявив головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"На поле ми вийдемо в цьому матчі вже як чемпіони. Однак при цьому ми не позбавлені амбіцій заробити ще три очки. Це Класико і дербі: у Шахтаря і Динамо завжди велика боротьба. Ми хочемо перемогти і поїдемо туди саме за цим", - заявив наставник.

"Ми не приїдемо туди просто святкувати – ми приїдемо туди вигравати, а потім відзначати свій тріумф", - сказав Фонсека телеканалу Футбол 1.

Матч 32-го туру УПЛ Динамо – Шахтар. Початок о 19:30.

Нагадаємо, що Фонсека продовжив контракт з Шахтарем до 2020 року.

Зазначимо, що гру Динамо - Шахтар вперше трансюватимуть у facebook.