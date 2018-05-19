Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 09:58
Фонсека: Їдемо в Київ перемагати
|Паулу Фонсека (праворуч)
Донецький Шахтар іде до Києва на гру 32-го туру УПЛ за перемогою.
Про це заявив головний тренер гірників Паулу Фонсека.
"На поле ми вийдемо в цьому матчі вже як чемпіони. Однак при цьому ми не позбавлені амбіцій заробити ще три очки. Це Класико і дербі: у Шахтаря і Динамо завжди велика боротьба. Ми хочемо перемогти і поїдемо туди саме за цим", - заявив наставник.
"Ми не приїдемо туди просто святкувати – ми приїдемо туди вигравати, а потім відзначати свій тріумф", - сказав Фонсека телеканалу Футбол 1.
Матч 32-го туру УПЛ Динамо – Шахтар. Початок о 19:30.
Нагадаємо, що Фонсека продовжив контракт з Шахтарем до 2020 року.
Зазначимо, що гру Динамо - Шахтар вперше трансюватимуть у facebook.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій