Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
18 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 10:20
Відомий фахівець головний претендент на посаду тренера Вест Гема
|Мануель Пеллегріні
Чилійський фахівець Мануель Пеллегріні став головним кандидатом на посаду тренера Вест Гем.
Про це повідомляє Sky Sports.
Молотобійці шукають заміну звільненому Девіду Мойєсу.
Серед претендентів був і наставник Шахтаря Паулу Фонсека, але португалець продовжив контракт з гірниками на 2 роки.
Також клуб розглядає кандидатуру Рафаеля Бенітеса.
"Це чудовий час для нашого клубу. Ми готуємось призначити нового тренера, який має досягнення на найвищому рівні", – цитує одного з власників Вест Гема Девіда Саллівана Футбол 24.
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