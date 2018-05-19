Відомий фахівець головний претендент на посаду тренера Вест Гема

Мануель Пеллегріні

Чилійський фахівець Мануель Пеллегріні став головним кандидатом на посаду тренера Вест Гем.

Про це повідомляє Sky Sports.

Молотобійці шукають заміну звільненому Девіду Мойєсу.

Серед претендентів був і наставник Шахтаря Паулу Фонсека, але португалець продовжив контракт з гірниками на 2 роки.

Також клуб розглядає кандидатуру Рафаеля Бенітеса.

"Це чудовий час для нашого клубу. Ми готуємось призначити нового тренера, який має досягнення на найвищому рівні", – цитує одного з власників Вест Гема Девіда Саллівана Футбол 24.