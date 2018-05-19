Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
362 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 11:21
Стала відомою сумарна вартість гравців збірної України
Згідно з даними авторитетного transfermarkt.de, сьогоднішній склад збірної України коштує на 137,4 мільйона євро.
Про це повідомляє zbirna.com.
Найдорожчим футболістом збірної, як і раніше, є вінгер Боруссії Д Андрій Ярмоленко. Авторитетний ресурс оцінює лідера збірної України в 25 млн євро.
Півзахисник Шахтаря Марлос оцінюється в 11 млн євро, а гравець Шальке Євген Коноплянка - 9 млн.
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Також повідомлялося, що Андрій Ярмоленко приїде у збірну України із запізненням.
Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 25 гравців на товариські матчі з Марокко і Албанією.
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