Стала відомою сумарна вартість гравців збірної України

Згідно з даними авторитетного transfermarkt.de, сьогоднішній склад збірної України коштує на 137,4 мільйона євро.

Про це повідомляє zbirna.com.

Найдорожчим футболістом збірної, як і раніше, є вінгер Боруссії Д Андрій Ярмоленко. Авторитетний ресурс оцінює лідера збірної України в 25 млн євро.

Півзахисник Шахтаря Марлос оцінюється в 11 млн євро, а гравець Шальке Євген Коноплянка - 9 млн.

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Також повідомлялося, що Андрій Ярмоленко приїде у збірну України із запізненням.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 25 гравців на товариські матчі з Марокко і Албанією.