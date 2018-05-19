УЄФА компенсує безкоштовний проїзд уболівальників в муніципальному транспорті під час фіналів ЛЧ

На час жіночого і чоловічого фінальних матчів Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 у Києві буде застосована система combi ticket.

Про це повідомив менеджер із транспорту та мобільності під час проведення фінальних матчів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 у Києві Сергій Хижняк.

в рамках жіночого фіналу (24 травня) всі, хто має квитки на матч чи є акредитованою особою, матимуть можливість за предʼявленням квитка на матч користуватись міським комунальним транспортом безкоштовно протягом 36 годин.

Аналогічна ситуація із власниками квитків на чоловічий фінал або тими, хто має акредитацію: 36 годин комунальний транспорт для них є безкоштовним (26-27 травня).

Відповідні видатки будуть компенсовані міському бюджету з боку УЄФА у сумі 100 тисяч євро, пише офіційний портал Києва.

Нагадаємо, що в фіналі ЛЧ 26 травня в Києві зіграють Реал та Ліверпуль.

Раніше повідомлялося, що фанати Реала відмовляються від квитків на фінал ЛЧ через надзвичайно високі ціни на житло в Києві під час вирішального матчу.