УЄФА компенсує безкоштовний проїзд уболівальників в муніципальному транспорті під час фіналів ЛЧ
На час жіночого і чоловічого фінальних матчів Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 у Києві буде застосована система combi ticket.
Про це повідомив менеджер із транспорту та мобільності під час проведення фінальних матчів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 у Києві Сергій Хижняк.
в рамках жіночого фіналу (24 травня) всі, хто має квитки на матч чи є акредитованою особою, матимуть можливість за предʼявленням квитка на матч користуватись міським комунальним транспортом безкоштовно протягом 36 годин.
Аналогічна ситуація із власниками квитків на чоловічий фінал або тими, хто має акредитацію: 36 годин комунальний транспорт для них є безкоштовним (26-27 травня).
Відповідні видатки будуть компенсовані міському бюджету з боку УЄФА у сумі 100 тисяч євро, пише офіційний портал Києва.
Нагадаємо, що в фіналі ЛЧ 26 травня в Києві зіграють Реал та Ліверпуль.
Раніше повідомлялося, що фанати Реала відмовляються від квитків на фінал ЛЧ через надзвичайно високі ціни на житло в Києві під час вирішального матчу.
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