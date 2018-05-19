Манчестер Сіті готовий заплатити космічну суму за лідера Челсі

Еден Азар

Манчестер Сіті готові запропонувати Челсі 100 млн фунтів за Едена Азара.

Про це повідомляє The Sun.

Реакція самого гравця наразі невідома.

За підсумками сезону 2017/2018 сині не потрапили в Лігу чемпіонів, а головний тренер команди Антоніо Конте може бути відправлений у відставку.

Нагадаємо, що 19 травня Челсі зустрінеться в фіналі Кубку Англії з Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Азар може покинути Челсі заради Реала.