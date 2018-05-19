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487 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 11:58
Манчестер Сіті готовий заплатити космічну суму за лідера Челсі
|Еден Азар
Манчестер Сіті готові запропонувати Челсі 100 млн фунтів за Едена Азара.
Про це повідомляє The Sun.
Реакція самого гравця наразі невідома.
За підсумками сезону 2017/2018 сині не потрапили в Лігу чемпіонів, а головний тренер команди Антоніо Конте може бути відправлений у відставку.
Нагадаємо, що 19 травня Челсі зустрінеться в фіналі Кубку Англії з Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Азар може покинути Челсі заради Реала.
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