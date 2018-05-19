Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 12:15
Баварія готова заплатити 60 млн євро за нападника Байєра
|Леон Байлі
Баварія зацікавлена в послугах форварда Байєра Леона Байлі.
Про це повідомляє ESPN.
Мюнхенський клуб готовий заплатити фармацевтам 60 мільйонів євро.
Раніше ямаєць повідомляв, що хоче залишитись у Леверкузені на наступний сезон.
Клуб хоче продати гравця за 100 мільйонів євро. Футболістом також цікавляться Челсі та Реал, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що напередодні Баварія продовжила контракт з Ар'єном Роббеном.
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