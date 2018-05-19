Баварія готова заплатити 60 млн євро за нападника Байєра

Леон Байлі

Баварія зацікавлена в послугах форварда Байєра Леона Байлі.

Про це повідомляє ESPN.

Мюнхенський клуб готовий заплатити фармацевтам 60 мільйонів євро.

Раніше ямаєць повідомляв, що хоче залишитись у Леверкузені на наступний сезон.

Клуб хоче продати гравця за 100 мільйонів євро. Футболістом також цікавляться Челсі та Реал, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що напередодні Баварія продовжила контракт з Ар'єном Роббеном.