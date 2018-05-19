Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 13:30
Бєсєдін: Дамо Шахтарю бій
|Артем Бєсєдін
Київське Динамо у грі 32-го туру УПЛ проти Шахтаря гратиме лише на перемогу.
Про це заявив нападник киян Артем Бєсєдін.
"Ми не збираємося нікому нічого доводити. У нас є завдання, яке будемо виконувати, – в кожному матчі показувати хорошу гру та досягати результату", - зауважив форвард.
"Те, що в суботу кожен із нас викладатиметься на полі, гратиме лише на перемогу, не обговорюється", - цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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