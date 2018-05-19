Бєсєдін: Дамо Шахтарю бій

Артем Бєсєдін

Київське Динамо у грі 32-го туру УПЛ проти Шахтаря гратиме лише на перемогу.

Про це заявив нападник киян Артем Бєсєдін.

"Ми не збираємося нікому нічого доводити. У нас є завдання, яке будемо виконувати, – в кожному матчі показувати хорошу гру та досягати результату", - зауважив форвард.

"Те, що в суботу кожен із нас викладатиметься на полі, гратиме лише на перемогу, не обговорюється", - цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.