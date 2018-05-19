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19.05.2018  13:49

У київському метро з'явився вагон-стадіон до фіналу Ліги чемпіонів

Вагон-стадіон

У київському метро курсуватиме тематичний вагон, який прикрасили до фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє twitter київського метрополітену.

"Go go go! Ole ole ole! Відсьогодні у підземці курсуватиме вагон-стадіон! Подарунок для пасажирів підготувала компанія Мастеркард спільно з метрополітеном", – йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що УЄФА компенсує безкоштовний проїзд уболівальників в муніципальному транспорті під час фіналів ЛЧ.





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