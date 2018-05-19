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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 13:49
У київському метро з'явився вагон-стадіон до фіналу Ліги чемпіонів
|Вагон-стадіон
У київському метро курсуватиме тематичний вагон, який прикрасили до фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє twitter київського метрополітену.
"Go go go! Ole ole ole! Відсьогодні у підземці курсуватиме вагон-стадіон! Подарунок для пасажирів підготувала компанія Мастеркард спільно з метрополітеном", – йдеться в публікації.
Go go go! Ole ole ole! Відсьогодні у підземці курсуватиме вагон-стадіон!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 19 травня 2018 р.
Подарунок для пасажирів підготувала компанія Мастеркард спільно з метрополітеном.
Користуйтеся безконтактними картками для оплати проїзду! Економте свій час та встигайте на всі футбольні події у місті! pic.twitter.com/HZxX2HG2PY
Раніше повідомлялося, що УЄФА компенсує безкоштовний проїзд уболівальників в муніципальному транспорті під час фіналів ЛЧ.
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