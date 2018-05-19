Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
159 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 13:59
Барселона представила комплект домашньої форми на сезон 2018/2019. ФОТО
Барселона представила дизайн нової домашньої форми, в якій гратиме в сезоні 2018/2019.
Відповідні світлини з'явилися на офіційному twitter синьо-гранатових.
👕 Introducing the new 2018/19 @FCBarcelona#TheBallMakesUsMore— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 19 травня 2018 р.
🔵🔴 pic.twitter.com/ruAPUb7buB
🔵🔴#TheBallMakesUsMore pic.twitter.com/chUlJvgbti— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 19 травня 2018 р.
Нагадаємо, футболісти іспанського клубу записали прощальний відеоролик легенді клубу Андресу Іньєсті.
Барселона за підсумком сезону 2017/2018 оформила золотий дубль, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Футбол. Бєсєдін: Дамо Шахтарю бій
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій