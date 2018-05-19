Шахтар розпочинає продаж абонементів на сезон 2018/19

21 травня донецький Шахтар розпочне продаж абонементів домашні матчі в Харкові в сезоні-2018/19.

Придбати абонемент на домашні ігри гірників можна в касах ОСК Металіст, які працюють з 10:00 до 19:00. Купуючи абонемент, уболівальник має пред’явити паспорт або права та заповнити анкету.

Найдешевший абонемент конштує 500 грн, а найдорожчий - 65 000 грн, пише офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що 19 травня Шахтар у Києві зіграє проти Динамо в рамках 32-го туру УПЛ.