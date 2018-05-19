Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
25 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 14:22
Шахтар розпочинає продаж абонементів на сезон 2018/19
21 травня донецький Шахтар розпочне продаж абонементів домашні матчі в Харкові в сезоні-2018/19.
Придбати абонемент на домашні ігри гірників можна в касах ОСК Металіст, які працюють з 10:00 до 19:00. Купуючи абонемент, уболівальник має пред’явити паспорт або права та заповнити анкету.
Найдешевший абонемент конштує 500 грн, а найдорожчий - 65 000 грн, пише офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що 19 травня Шахтар у Києві зіграє проти Динамо в рамках 32-го туру УПЛ.
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