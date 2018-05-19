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19.05.2018  14:59

Бабич: Верес – принциповий суперник

Олександр Бабич

Для Маріуполя рівненський Верес є принциповим суперником.

Про це заявив головний тренер азовців Олександр Бабич.

"Настрій, звичайно, гарний, позитивний. За тур до кінця чемпіонату ми домоглися поставленої мети. Всі хлопці в строю, травмованих у нас немає. Всі готуються дуже серйозно", - наголосив наставник.

"Всі готуються дуже серйозно. Розуміємо, що хоч і виконали свою задачу, Верес є для нас принциповим суперником", – розповів Бабич в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, що гра 32-го туру УПЛ Верес - Маріуполь відбудеться 20 травня о 17:00 у Львові.

Раніше повідомлялося, що Маріуполь підписав нових "цікавих і перспективних гравців".





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