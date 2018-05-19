Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
92 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 14:59
Бабич: Верес – принциповий суперник
|Олександр Бабич
Для Маріуполя рівненський Верес є принциповим суперником.
Про це заявив головний тренер азовців Олександр Бабич.
"Настрій, звичайно, гарний, позитивний. За тур до кінця чемпіонату ми домоглися поставленої мети. Всі хлопці в строю, травмованих у нас немає. Всі готуються дуже серйозно", - наголосив наставник.
"Всі готуються дуже серйозно. Розуміємо, що хоч і виконали свою задачу, Верес є для нас принциповим суперником", – розповів Бабич в ефірі каналу Футбол 1.
Нагадаємо, що гра 32-го туру УПЛ Верес - Маріуполь відбудеться 20 травня о 17:00 у Львові.
Раніше повідомлялося, що Маріуполь підписав нових "цікавих і перспективних гравців".
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