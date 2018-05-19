Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
170 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 15:16
Морозюк приміряв екстравагантне вбрання від бренду власної дружини. ФОТО
|Микола Морозюк (праворуч)
Захисник київського Динамо Микола Морозюк похизувався екставагантним вбранням від власної дружини Shbyb.
Відповідну світлину гравець опублікував в своєму Instagram.
"На стилі", - підписав фото Морозюк.
Нагадаємо, що раніше Ірина Морозюк продемонструвала як потрібно роздягатися, контролюючи при цьому м'яч.
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