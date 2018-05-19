Фанати легендарного клубу відсвяткували повернення команди в Серію А

Вболівальники Парми вийшли на вилуці міста для того, щоб відсвяткувати вихід команди в Серію А.

В 2015 році Парма була оголошена банкротом та відправлена в Серію D, але зуміла швидко повернутись в еліту італійського футболу.

Свого часу Парма двічі вигравала Кубок УЄФА (1995, 1999), Кубок володарів Кубків (1993) та Суперкубок УЄФА (1993).

Нагадаємо, що чемпіоном Італії увосьме поспіль став Ювентус.