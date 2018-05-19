Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
235 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 15:36
Фанати легендарного клубу відсвяткували повернення команди в Серію А
Вболівальники Парми вийшли на вилуці міста для того, щоб відсвяткувати вихід команди в Серію А.
В 2015 році Парма була оголошена банкротом та відправлена в Серію D, але зуміла швидко повернутись в еліту італійського футболу.
Свого часу Парма двічі вигравала Кубок УЄФА (1995, 1999), Кубок володарів Кубків (1993) та Суперкубок УЄФА (1993).
Нагадаємо, що чемпіоном Італії увосьме поспіль став Ювентус.
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