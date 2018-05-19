Сельта обіграла Леванте, Вільярреал проти Реала. Матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії
У заключному турі Ла Ліги Сельта вдома упевнено перемогла Леванте 4:2.
Зазначимо, що гості вийшли вперед на 12-й хвилині зусиллями Рубена Рочини.
Але дублі Максиміліано Гомеса на 29-й та 63-й хвилинах та Яго Аспаса на 41-й та 48-й хвилинах допомогли господарям здобути впевнену перемогу.
Гості спромоглися ще на один гол Жозе Моралеса на 74-й хвилині.
Нагадаємо, що в минулому турі Реал розтрощив Сельту (6:0).
Чемпіонат Іспанії
38-й тур
19 травня
Сельта - Леванте 4:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 12 Рочина, 1:1 - 29 Гомес, 2:1 - 41 Аспас, 3:1 - 48 Аспас, 4:1 - 63 Гомес, 4:2 - 74 Моралес.
Леганес - Леванте 17:15
Лас-Пальмас - Жирона 19:30
Малага - Хетафе 19:30
Севілья - Алавес 19:30
Вільяреал - Реал 21:45
FINAL #CeltaLevante 4-2— LaLiga (@LaLiga) 19 травня 2018 р.
¡Los dobletes de Aspas y Maxi Gómez dan la victoria al @RCCelta y se despiden de Balaídos de la mejor manera! pic.twitter.com/KmleWpF1qF
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