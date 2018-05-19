Сельта обіграла Леванте, Вільярреал проти Реала. Матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії

У заключному турі Ла Ліги Сельта вдома упевнено перемогла Леванте 4:2.

Зазначимо, що гості вийшли вперед на 12-й хвилині зусиллями Рубена Рочини.

Але дублі Максиміліано Гомеса на 29-й та 63-й хвилинах та Яго Аспаса на 41-й та 48-й хвилинах допомогли господарям здобути впевнену перемогу.

Гості спромоглися ще на один гол Жозе Моралеса на 74-й хвилині.

Нагадаємо, що в минулому турі Реал розтрощив Сельту (6:0).

Чемпіонат Іспанії

38-й тур

19 травня

Сельта - Леванте 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 12 Рочина, 1:1 - 29 Гомес, 2:1 - 41 Аспас, 3:1 - 48 Аспас, 4:1 - 63 Гомес, 4:2 - 74 Моралес.

Леганес - Леванте 17:15

Лас-Пальмас - Жирона 19:30

Малага - Хетафе 19:30

Севілья - Алавес 19:30

Вільяреал - Реал 21:45

FINAL #CeltaLevante 4-2



¡Los dobletes de Aspas y Maxi Gómez dan la victoria al @RCCelta y se despiden de Balaídos de la mejor manera! pic.twitter.com/KmleWpF1qF — LaLiga (@LaLiga) 19 травня 2018 р.

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