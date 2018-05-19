Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
58 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
19.05.2018  17:14

Дніпро поступився Реал-Фармі. Інші матчі Другої ліги

 

19 травня відбуваються матчі 31-го туру чемпіонату України у Другій лізі групі В та 27-го туру у групі А. 

Так, Дніпро поступився в Одесі місцевій Реал-Фармі 0:1. 

Єдиний гол на 68-й хвилині забив Герман Дмитрієв. При цьому дніпряни грали понад 45 хвилин у меншості через вилучення за два попередження Максима Войтіховського. 

Нагадаємо, напередодні Інгулець-2 здобув першу із серпня 2017 року перемогу.

Чемпіонат України-2017/18

Друга ліга

19 травня

Група В

31-й тур

Реал-Фарма - Дніпро - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Дмитрієв.

Миколаїв-2 - СК Дніпро-1 - 16:00

Таврія - Енергія - 17:00. 

Нікополь - Металіст 1925 - 17:30

Мир - Металург - 18:00. 

Група А

27-й тур

Нива - Скала - 17:00

Полісся - Агробізнес - 17:00

Нива-Вінниця - Прикарпаття - 17:00





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
17:42
Теніс. Українка епічно програла росіянці у матчі чвертьфіналу турніру у Словаччині
17:14
Футбол. Дніпро поступився Реал-Фармі. Інші матчі Другої ліги
16:51
Хокей. Швеція - США, Канада - Швейцарія: онлайн відеотрансляція матчів 1/2 фіналу ЧС-2018
16:33
Теніс. Як Світоліна вийшла в фінал у Римі. ВІДЕО
16:17
Футбол. Ярмоленко залишиться в Боруссії
15:59
Футбол. Сельта обіграла Леванте, Вільярреал проти Реала. Матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії
15:36
Футбол. Фанати легендарного клубу відсвяткували повернення команди в Серію А
15:16
Футбол. Морозюк приміряв екстравагантне вбрання від бренду власної дружини. ФОТО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!