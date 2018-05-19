Дніпро поступився Реал-Фармі. Інші матчі Другої ліги

19 травня відбуваються матчі 31-го туру чемпіонату України у Другій лізі групі В та 27-го туру у групі А.

Так, Дніпро поступився в Одесі місцевій Реал-Фармі 0:1.

Єдиний гол на 68-й хвилині забив Герман Дмитрієв. При цьому дніпряни грали понад 45 хвилин у меншості через вилучення за два попередження Максима Войтіховського.

Нагадаємо, напередодні Інгулець-2 здобув першу із серпня 2017 року перемогу.

Чемпіонат України-2017/18

Друга ліга

19 травня

Група В

31-й тур

Реал-Фарма - Дніпро - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Дмитрієв.

Миколаїв-2 - СК Дніпро-1 - 16:00

Таврія - Енергія - 17:00.

Нікополь - Металіст 1925 - 17:30

Мир - Металург - 18:00.

Група А

27-й тур

Нива - Скала - 17:00

Полісся - Агробізнес - 17:00

Нива-Вінниця - Прикарпаття - 17:00