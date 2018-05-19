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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 17:14
Дніпро поступився Реал-Фармі. Інші матчі Другої ліги
19 травня відбуваються матчі 31-го туру чемпіонату України у Другій лізі групі В та 27-го туру у групі А.
Так, Дніпро поступився в Одесі місцевій Реал-Фармі 0:1.
Єдиний гол на 68-й хвилині забив Герман Дмитрієв. При цьому дніпряни грали понад 45 хвилин у меншості через вилучення за два попередження Максима Войтіховського.
Нагадаємо, напередодні Інгулець-2 здобув першу із серпня 2017 року перемогу.
Чемпіонат України-2017/18
Друга ліга
19 травня
Група В
31-й тур
Реал-Фарма - Дніпро - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 68 Дмитрієв.
Миколаїв-2 - СК Дніпро-1 - 16:00
Таврія - Енергія - 17:00.
Нікополь - Металіст 1925 - 17:30
Мир - Металург - 18:00.
Група А
27-й тур
Нива - Скала - 17:00
Полісся - Агробізнес - 17:00
Нива-Вінниця - Прикарпаття - 17:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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