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277 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 17:59
Буффон емоційно попрощався із Ювентусом. ВІДЕО
|Джанлуїджі Буффон
Джанлуїджі Буффон провів останній матч за Ювентус, якому присвятив майже усі роки своєї феєричної кар'єри.
19 травня Буффон відіграв 76 хвилин у поєдинку 38-го туру Серії А проти Верони і був замінений.
40-річний голкіпер залишав поле декілька хвилин, попрощавшись з усіма футболістами своєї команди та трибунами - під час цього емоційного моменту він не стримував емоцій.
Emotional scenes as Gianluigi Buffon is substituted off. The last time ever as a Juventus player.— Troll Football Media (@Troll__Footbal) 19 травня 2018 р.
(🎥: @ADP1113 )pic.twitter.com/8m6IcBwHf8
Цікаво, що Карло Пінсольйо, який замінив Буффона, пропустив м'яч при рахунку 2:0 на користь Юве - йому забив Алессіо Черчі.
Нагадаємо, Ювентус достроково став чемпіоном Італії у попередньому турі, завоювавши сьоме скудетто поспіль.
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