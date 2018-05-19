Буффон емоційно попрощався із Ювентусом. ВІДЕО

Джанлуїджі Буффон

Джанлуїджі Буффон провів останній матч за Ювентус, якому присвятив майже усі роки своєї феєричної кар'єри.

19 травня Буффон відіграв 76 хвилин у поєдинку 38-го туру Серії А проти Верони і був замінений.

40-річний голкіпер залишав поле декілька хвилин, попрощавшись з усіма футболістами своєї команди та трибунами - під час цього емоційного моменту він не стримував емоцій.

Emotional scenes as Gianluigi Buffon is substituted off. The last time ever as a Juventus player.

(🎥: @ADP1113 )pic.twitter.com/8m6IcBwHf8 — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 19 травня 2018 р.

Цікаво, що Карло Пінсольйо, який замінив Буффона, пропустив м'яч при рахунку 2:0 на користь Юве - йому забив Алессіо Черчі.

Нагадаємо, Ювентус достроково став чемпіоном Італії у попередньому турі, завоювавши сьоме скудетто поспіль.