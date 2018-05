Буффон емоційно попрощався із Ювентусом. ВІДЕО

Джанлуїджі Буффон провів останній матч за Ювентус, якому присвятив майже усі роки своєї феєричної кар'єри.

19 травня Буффон відіграв 76 хвилин у поєдинку 38-го туру Серії А проти Верони і був замінений.

40-річний голкіпер залишав поле декілька хвилин, попрощавшись з усіма футболістами своєї команди та трибунами - під час цього емоційного моменту він не стримував емоцій.

Emotional scenes as Gianluigi Buffon is substituted off. The last time ever as a Juventus player.

