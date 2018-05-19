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19.05.2018  18:44

Ювентус обіграв Верону в останньому поєдинку Буффона. Інші матчі 38-го туру чемпіонату Італії

 

19 травня відбувся матч 38-го туру першості Серії А, в якому Ювентус обіграв Верону 2:1.

Зазначимо, що це був останній поєдинок за Юве воротаря Джанлуїджі Буффона. 

Легендарний голкіпер був замінений на 76-й хвилині і попрощався із партнерами та вболівальниками

Чемпіонат Італії-2017/18

38-й тур

19 травня

Ювентус - Верона - 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Ругані, 2:0 - 52 П'янич, 2:1 - 76 Черчі. 





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