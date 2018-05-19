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94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 18:44
Ювентус обіграв Верону в останньому поєдинку Буффона. Інші матчі 38-го туру чемпіонату Італії
19 травня відбувся матч 38-го туру першості Серії А, в якому Ювентус обіграв Верону 2:1.
Зазначимо, що це був останній поєдинок за Юве воротаря Джанлуїджі Буффона.
Легендарний голкіпер був замінений на 76-й хвилині і попрощався із партнерами та вболівальниками.
Чемпіонат Італії-2017/18
38-й тур
19 травня
Ювентус - Верона - 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Ругані, 2:0 - 52 П'янич, 2:1 - 76 Черчі.
90'+3 - Si chiude qui il nostro campionato, bianconeri. E' stata una stagione intensa, faticosa. Splendida. Vincente. E adesso tutti insieme, godiamoci la festa!#JuveVerona— JuventusFC (@juventusfc) 19 травня 2018 р.
2️⃣ - 1️⃣#MY7H pic.twitter.com/0fNASy7dgK
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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