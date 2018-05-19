Динамо знову вийшло вперед у матчі 32-го туру Прем'єр-ліги проти Шахтаря

19 травня у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувається матч між Динамо та Шахтарем у рамках 32-го туру УПЛ.

Уже на 16-й хвилині поєдинку рахунок відкрив Беньямін Вербич, який вколотив м'яч у ворота Андрія П'ятова головою.

Через 7 хвилин Марлос реалізував пенальті, який було призначено за фол Тамаша Кадара на Кайоде. Це був перший гол Шахтаря Динамо у чемпіонаті за весь сезон.

У другому таймі на 55-й хвилині автоголом відзначився Давід Хочолава.

Гості вийшли на поле у ранзі чемпіона сезону-2017/18, а кияни спробують на фініші мати перед принциповим суперником два очки різниці. Для цього їм необхідно перемогти гірників.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Динамо двічі обіграло Шахтар (два рази 1:0 на виїзді), а вдома зіграло 0:0.

При цьому кияни поступилися гірникам у фіналі Кубку України-2017/18.

Раніше стало відомо, що двоє лідерів Шахтаря не візьмуть участь у поєдинку з Динамо.

Чемпіонат Прем'єр-ліги-2017/18

32-й тур

19 травня

Динамо - Шахтар - 2:1 (другий тайм)

Гол: 1:0 - 16 Вербич, 1:1 - 23, пенальті Марлос, 2:1 - 55, автогол Хочолава.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльський (Сидорчук, 57), Гармаш, Циганков, Шапаренко, Вербич, Бесєдін

Запасні: Рудько, Шабанов, Морозюк, Піваріч, Сидорчук, Гусєв, Хльобас

Шахтар: Пятов, Додо, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі (Матвієнко, 46), Степаненко, Коваленко, Марлос, Патрік, Дентіньо, Кайоде

Запасні: Шевченко, Бутко, Матвієнко, Веллінгтон Нем, Малишев, Петряк, Феррейра