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19.05.2018  19:47

Арсенал вийшов у Прем'єр-лігу, Полтава та Десна йдуть у стикові ігри. Інші матчі 34-го туру Першої ліги

 

19 травня відбувся останній тур чемпіонату України Першої ліги. 

Так, визначився переможець сезону - ним став Арсенал-Київ. Саме ця команда отримала пряму путівку у Прем'єр-лігу. Це стало можливим завдяки перемозі киян над Кремнем - 2:0.

При цьому Полтава поступилася Руху 0:1 і відправиться у стикові поєдинки і зіграє проти 10-ї команди УПЛ - Зірки з Кропивницького. 

Ще один клуб, який претендуватиме на вихід в УПЛ - чернігівська Десна. У 34-му турі чернігівчани розгромно виграли 5:0 у Геліоса та зайняли 3-є місце. 

Нагадаємо, що із Прем'єр-ліги у Першу лігу вилетіла Сталь із Кам'янського.

Чемпіонат України-2017/18

Перша ліга

34-й тур 

19 травня

Арсенал - Кремінь - 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Деркач, 2:0 - 45+1 Семчук. 

Рух - Полтава - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Б. Баранець. 

Десна - Геліос - 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28, пенальті Філіппов, 2:0 - 70 А. Фаворов, 3:0 - 74 Безбородько, 4:0 - 89 Безбородько, 5:0 - 90 Безбородько. 

Гірник-Спорт - Волинь - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Герасимюк, 0:2 - 74, пенальті Страшкевич.  

Балкани - Інгулець - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Мішуренко. 

Авангард - Миколаїв - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Іващенко, 2:0 - 68 Кірієнко, 2:1 - 82 Чучман. 

Колос - Нафтовик-Укрнафта - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 1 Кателін. 

Черкаський Дніпро - Суми - 18:00. 





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