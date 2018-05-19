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722 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 21:34
Стикові матчі за вихід у Прем'єр-ліги: визначилися пари суперників та дати поєдинків
19 травня визначилися пари команд, які розіграють дві путівки у Прем'єр-лігу на наступний сезон у стикових матчах.
Так, в одній парі 10-та команда за підсумками першості УПЛ-2017/18 Зірка з Кропивницького зустрінеться із срібним призером другого за рангом дивізіону ФК Полтава.
В іншій зійдуться Чорноморець, який фінішував 11-м, та третя команда Першої ліги чернігівська Десна.
Поєдинки відбудуться 23 та 27 травня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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