Стикові матчі за вихід у Прем'єр-ліги: визначилися пари суперників та дати поєдинків

19 травня визначилися пари команд, які розіграють дві путівки у Прем'єр-лігу на наступний сезон у стикових матчах.

Так, в одній парі 10-та команда за підсумками першості УПЛ-2017/18 Зірка з Кропивницького зустрінеться із срібним призером другого за рангом дивізіону ФК Полтава.

В іншій зійдуться Чорноморець, який фінішував 11-м, та третя команда Першої ліги чернігівська Десна.

Поєдинки відбудуться 23 та 27 травня.