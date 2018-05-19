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19.05.2018  21:43

Гравець Шахтаря: Вітаю Динамо з перемогою, але чемпіонство взяли ми

 Микола Матвієнко

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко не засмутився через поразку Динамо у 32-му турі УПЛ (1:2)

Про це він сказав в ефірі телеканалу 2+2 одразу після поєдинку у Києві 19 травня. 

"Гравець Шахтаря: Вітаю Динамо з перемогою, але чемпіонство взяли ми", - зазначив Матвієнко.

На питання, чи зіпсувався чемпіонський настрій у нього, Матвієнко відповів негативно. 

Нагадаємо, кияни відкрили рахунок на 16-й хвилині - відзначився Беньямін Вербич. На 23-й хвилині з пенальті відновив рівновагу Марлос. Переможний м'яч кияни організували завдяки автоголу - його у свій пасив записав Давід Хочолава на 55-й хвилині. 

Додамо, що Матвієнко вийшов на поле після першого тайму, ледь одужавши після перелому носа.

Раніше стало відомо, що двоє лідерів Шахтаря не візьмуть участь у поєдинку з Динамо

Нагадаємо, Шахтар став чемпіоном за тур до завершення першості, обігравши Верес.





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