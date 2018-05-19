Гравець Шахтаря: Вітаю Динамо з перемогою, але чемпіонство взяли ми

Микола Матвієнко

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко не засмутився через поразку Динамо у 32-му турі УПЛ (1:2).

Про це він сказав в ефірі телеканалу 2+2 одразу після поєдинку у Києві 19 травня.

"Гравець Шахтаря: Вітаю Динамо з перемогою, але чемпіонство взяли ми", - зазначив Матвієнко.

На питання, чи зіпсувався чемпіонський настрій у нього, Матвієнко відповів негативно.

Нагадаємо, кияни відкрили рахунок на 16-й хвилині - відзначився Беньямін Вербич. На 23-й хвилині з пенальті відновив рівновагу Марлос. Переможний м'яч кияни організували завдяки автоголу - його у свій пасив записав Давід Хочолава на 55-й хвилині.

Додамо, що Матвієнко вийшов на поле після першого тайму, ледь одужавши після перелому носа.

Раніше стало відомо, що двоє лідерів Шахтаря не візьмуть участь у поєдинку з Динамо.

Нагадаємо, Шахтар став чемпіоном за тур до завершення першості, обігравши Верес.