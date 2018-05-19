Суркіс: За логікою Палкіна та Луческу Шахтар - не справжній чемпіон

Динамо тричі обіграло Шахтар у нинішньому сезоні/ФК Шахтар

Шахтар жодного разу у цьому сезоні не обіграв Динамо, проте завоював чемпіонський титул.

Про те, що це може стати приводом для сумнівів у справжності чемпіонства гірників, натякнув президент киян Ігор Суркіс.

"Якщо слідувати логіці Луческу та Палкіна, Шахтар не може вважатися справжній чемпіоном. А цар же - не справжній", - іронічно заявив Суркіс в ефірі телеканалу 2+2.

Нагадаємо, Суркіс натякнув на слова Мірчі Луческу два роки тому, який жалівся на те, що Динамо завоювало чемпіонство, жодного разу у сезоні-2015/16 не обігравши Шахтар.

Як повідомлялося раніше, Динамо обіграло Шахтар 2:1 у 32-му турі першості УПЛ.

До цього поєдинку Динамо вже двічі обіграло Шахтар (два рази 1:0 на виїзді), а вдома зіграло 0:0.

При цьому кияни поступилися гірникам у фіналі Кубку України-2017/18.