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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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19.05.2018  22:17

Суркіс: За логікою Палкіна та Луческу Шахтар - не справжній чемпіон

 Динамо тричі обіграло Шахтар у нинішньому сезоні/ФК Шахтар

Шахтар жодного разу у цьому сезоні не обіграв Динамо, проте завоював чемпіонський титул. 

Про те, що це може стати приводом для сумнівів у справжності чемпіонства гірників, натякнув президент киян Ігор Суркіс.  

"Якщо слідувати логіці Луческу та Палкіна, Шахтар не може вважатися справжній чемпіоном. А цар же - не справжній", - іронічно заявив Суркіс в ефірі телеканалу 2+2. 

Нагадаємо, Суркіс натякнув на слова Мірчі Луческу два роки тому, який жалівся на те, що Динамо завоювало чемпіонство, жодного разу у сезоні-2015/16 не обігравши Шахтар. 

Як повідомлялося раніше, Динамо обіграло Шахтар 2:1 у 32-му турі першості УПЛ.

До цього поєдинку Динамо вже двічі обіграло Шахтар (два рази 1:0 на виїзді), а вдома зіграло 0:0. 

При цьому кияни поступилися гірникам у фіналі Кубку України-2017/18.

 





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