Гусєв розповів, чи продовжить кар'єру після завершення виступів у Динамо

Олег Гусєв/ФК Динамо

Олег Гусєв завершив виступи за Динамо, проте може продовжити кар'єру футболіста в іншому клубі.

Про таку можливість 36-річний півзахисник біло-синіх розповів в інтерв'ю після матчу 32-го туру УПЛ Динамо - Шахтар (2:1), в якому він попрощався з рідним клубом.

"Буду шукати себе в іншій ролі. Може попробуб ще пограти в футбол. Потрібно готуватися, чтобі продовжувати далі. Але ще є час. Час подумати, все взесіть і прийняти рішення, за яке потім не буду шкодувати", - заявив Гусєв в ефірі програми ПроФутбол на каналі 2+2.

При цьому президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що Гусєва завжди будуть раді бачити у Динамо.

"Я йому вже сказав, що він не прощається з Динамо. Олег залишається для нас рідною людиною. Ми знайдемо йому місце у клубі, якщо він завершить кар'єру футболіста", - сказав Суркіс.

Раніше повідомлялося, що президент Динамо Ігор Суркіс потролив Шахтар після матчу у Києві.