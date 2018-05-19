Гусєв розповів, чи продовжить кар'єру після завершення виступів у Динамо
|Олег Гусєв/ФК Динамо
Олег Гусєв завершив виступи за Динамо, проте може продовжити кар'єру футболіста в іншому клубі.
Про таку можливість 36-річний півзахисник біло-синіх розповів в інтерв'ю після матчу 32-го туру УПЛ Динамо - Шахтар (2:1), в якому він попрощався з рідним клубом.
"Буду шукати себе в іншій ролі. Може попробуб ще пограти в футбол. Потрібно готуватися, чтобі продовжувати далі. Але ще є час. Час подумати, все взесіть і прийняти рішення, за яке потім не буду шкодувати", - заявив Гусєв в ефірі програми ПроФутбол на каналі 2+2.
При цьому президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що Гусєва завжди будуть раді бачити у Динамо.
"Я йому вже сказав, що він не прощається з Динамо. Олег залишається для нас рідною людиною. Ми знайдемо йому місце у клубі, якщо він завершить кар'єру футболіста", - сказав Суркіс.
Раніше повідомлялося, що президент Динамо Ігор Суркіс потролив Шахтар після матчу у Києві.
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