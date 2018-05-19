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119 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 22:59
Челсі здолав Манчестер Юнайтед у фіналі Кубку Англії-2017/18
Лондонський Челсі обіграв Манчестер Юнайтед 1:0 у фіналі Кубку Англії-2017/18 та став володарем трофею.
Єдиний гол забив Еден Азар з пенальті на 22-й хвилині поєдинку.
Таким чином, Челсі взяв Кубок вперше з 2012 року, тоді як МЮ у нинішньому сезоні не спромігся взяти бодай один титул.
FULL-TIME: CHELSEA 1-0 MAN UTD!!!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 травня 2018 р.
🏆 WE ARE FA CUP WINNERS!! #FACupFinal pic.twitter.com/Gy6OLXsYWn
Як відомо, чемпіоном Англії у сезоні-2017/18 став Манчестер Сіті, а МЮ фінішував в АПЛ на другому місці. При цьому Челсі завершив першість п'ятим.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Азар може перейти у Ман Сіті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій