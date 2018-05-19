Челсі здолав Манчестер Юнайтед у фіналі Кубку Англії-2017/18

Лондонський Челсі обіграв Манчестер Юнайтед 1:0 у фіналі Кубку Англії-2017/18 та став володарем трофею.

Єдиний гол забив Еден Азар з пенальті на 22-й хвилині поєдинку.

Таким чином, Челсі взяв Кубок вперше з 2012 року, тоді як МЮ у нинішньому сезоні не спромігся взяти бодай один титул.

Як відомо, чемпіоном Англії у сезоні-2017/18 став Манчестер Сіті, а МЮ фінішував в АПЛ на другому місці. При цьому Челсі завершив першість п'ятим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Азар може перейти у Ман Сіті.