Динамо - Шахтар: фанати киян вибігли на поле через грубий підкат бразильця. ВІДЕО

Грубий підкат Веллінгтона Нема проти Віктора Циганкова на останніх секундах гри Динамо - Шахтар у рамках 32-го туру УПЛ (2:1) ледь не спричинив бійку та серйозний конфлікт.

Так, суддя Віталій Романов одразу після цих дій бразильця Шахтаря дав фінальний свисток, проте футболісти, незважаючи ні на що побігли з'ясовувати стосунки. Ну а за мить на полі опинилися представники ультрас Динамо, які явно хотіли розібратися із гірниками.

Від можливої розправи із представників Шахтаря врятували стюарди, а також самі гравці Динамо, які ледь стримували ультрас.

Нагадаємо, президент Динамо Ігор Суркіс потролив Шахтар після матчу у Києві.