Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
449 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 23:34
Динамо - Шахтар: фанати киян вибігли на поле через грубий підкат бразильця. ВІДЕО
Грубий підкат Веллінгтона Нема проти Віктора Циганкова на останніх секундах гри Динамо - Шахтар у рамках 32-го туру УПЛ (2:1) ледь не спричинив бійку та серйозний конфлікт.
Так, суддя Віталій Романов одразу після цих дій бразильця Шахтаря дав фінальний свисток, проте футболісти, незважаючи ні на що побігли з'ясовувати стосунки. Ну а за мить на полі опинилися представники ультрас Динамо, які явно хотіли розібратися із гірниками.
Від можливої розправи із представників Шахтаря врятували стюарди, а також самі гравці Динамо, які ледь стримували ультрас.
Нагадаємо, президент Динамо Ігор Суркіс потролив Шахтар після матчу у Києві.
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