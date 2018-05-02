Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 00:08
Екс-гравець збірної України виступатиме в чемпіонаті Угорщини
|Євген Селін
Захисник Астераса Євген Селін підписав угоду з угорським МТК.
Термін контракту розрахований на 2 роки і вступить в силу влітку, пише "Динамомания"
У поточному сезоні 29-річний українець провів за Астерас 13 матчів.
Як відомо, Селін дебютував за Астерас у поєдинку проти Олімпіакоса.
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