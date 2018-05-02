Екс-гравець збірної України виступатиме в чемпіонаті Угорщини

Євген Селін

Захисник Астераса Євген Селін підписав угоду з угорським МТК.

Термін контракту розрахований на 2 роки і вступить в силу влітку, пише "Динамомания"

У поточному сезоні 29-річний українець провів за Астерас 13 матчів.

Як відомо, Селін дебютував за Астерас у поєдинку проти Олімпіакоса.