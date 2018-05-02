Марсело: М'яч влучив мені в руку, і я думаю, що це був пенальті

Марсело

Захисник Реала Марсело зізнався, що в одному з епізодів матчу Реал - Баварія (2:2) суддя не призначив чистий пенальті у ворота вершкових.

Про це бразилець сказав у коментарі El Mundo Deportivo.

"Це була рука, м'яч влучив мені в руку, і я думаю, що це був пенальті. Якби я сказав, що гри рукою не було, я б збрехав, але такий футбол", - пояснив гравець.

"Але я ніколи не коментую суддівство. Арбітри часто помиляються не на нашу користь, тому зараз я промовчу. Було дуже складно обрати рішення в тому епізоді, бо огляд закривало багато гравців", - захистив арбітра футболіст.

"Я щасливий вийти в черговий фінал. Це був важкий матч. Я радий за Наваса і Бензему, вони заслужили провести такий матч, як цей", - цитує Марсело Футбол 24.

Нагадаємо, що головний тренер Баварії завершить кар'єру після поразки від Реала.