Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
735 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 11:12
Коноплянка піднявся на 7 позицій у рейтингу футболістів Бундесліги
|Євген Коноплянка
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка піднявся в рейтингу гравців чемпіонату Німеччини за версією Kicker.
Українець отримав найвищий бал у матчі Шальке - Боруссія М (1:1).
Це дозволило йому переміститися з 89 позиції на 82.
Нагадаємо, що в матчі проти Боруссії М Коноплянка заробив пенальті.
Пізніше головний тренер Шальке позитивно висловився про Коноплянку.
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