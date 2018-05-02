Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1198 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 11:35
Франков уже знає, хто виграє Лігу чемпіонів у Києві
|Артем Франков
Мадридський Реал, скоріше за все, стане переможцем Ліги чемпіонів-2017/18.
Так вважає головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
"Шкода, якби Баварія виграла, це було б дуже красиво - не так, як у випадку з Ювентусом, але... Не хотілося мені бачити Реал у фіналі втретє поспіль, ще більше не хочеться його третьої поспіль перемоги, але що поробиш - мабуть, доведеться змиритися", - написав Франков у своїй конференції на matchday.
Нагадаємо, що Реал обіграв Баварію і вийшов у фінал Ліги чемпіонів.
Раніше Франков розповів, як відбувається фінансове стимулювання в Першій лізі.
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