Франков уже знає, хто виграє Лігу чемпіонів у Києві

Артем Франков

Мадридський Реал, скоріше за все, стане переможцем Ліги чемпіонів-2017/18.

Так вважає головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Шкода, якби Баварія виграла, це було б дуже красиво - не так, як у випадку з Ювентусом, але... Не хотілося мені бачити Реал у фіналі втретє поспіль, ще більше не хочеться його третьої поспіль перемоги, але що поробиш - мабуть, доведеться змиритися", - написав Франков у своїй конференції на matchday.

Нагадаємо, що Реал обіграв Баварію і вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Раніше Франков розповів, як відбувається фінансове стимулювання в Першій лізі.